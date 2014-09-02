Le Monde: От Данцига до Донецка, 1939-2014 гг.

Об этом говорится в статье под названием «От Данцига до Донецка, 1939-2014 гг.», опубликованной во французской газете Le Monde.

«Умереть за Данциг» – эта фраза символизирует отношение Западной Европы к войне, которая разразилась 75 лет назад. Франция и Великобритания три раза давали зеленый свет немецкому диктатору. Ни аншлюс, ни оккупация Судетской области, ни ликвидация независимости Чехословакии не имели для Гитлера серьезных последствий. Когда 1 сентября 1939 г., после заключения советско-германского пакта, первые выстрелы раздались в Данциге, на Западе решили, что это просто какая-то «странная война». Таким образом, они дали Гитлеру зеленый свет уже в четвертый раз, полагая, что принеся в жертву Данциг, они бы спасли свою жизнь. Следующей оккупированной столицей оказался Париж, затем бомбы упали на Лондон. И только тогда они начали кричать «Стоп!» и «Никогда больше!»

Такая эгоистичная и недальновидная политика европейцев по отношению к агрессору не должна повториться. Тем не менее, недавние изменения, которые произошли в мире, очень напоминают 1939 г. Россия, страна-агрессор, оккупировала часть территории соседней Украины: Крым. Армия и спецслужбы президента Путина, действуя инкогнито, работают на востоке Украины, поддерживая формирования, которые терроризируют местное население, и угрожая вторжением.

Новая «восточная политика»

Тем не менее, сейчас есть кое-что новое по сравнению с 1939 г.: агрессор сумел привлечь на свою сторону политиков и предпринимателей, поскольку его западные партнеры поверили в его «человеческое обличие». Лоббирование оказывает влияние на политику многих стран. Раньше говорили «Россия в первую очередь» и даже «только Россия». Теперь эта теория рухнула. Европе срочно нужна новая восточная политика. Мы также должны обратиться к своим соотечественникам и другим европейцам с настоятельным призывом.

Франсуа Олланд, президент Франции, намеревается сделать шаг, который будет намного страшнее, чем пассивность Франции в 1939 г. В течение ближайших недель Франция может стать единственным европейским государством, которое хочет помочь агрессору: Париж намерен поставить Путинской России два корабля-вертолетоносца класса «Мистраль». Это сотрудничество началось в 2010 г., и даже в то время некоторые выражали протест. Николя Саркози, тогдашний президент, имел привычку в ответ на это давать короткий комментарий «холодная война закончилась».

Теперь действительно началась открытая война, нет никаких причин, выполнять старые обязательства. Некоторые политики и философ Бернар-Анри Леви предложили Франции продать свои корабли НАТО или Европейскому союзу. Если г-н Олланд не передумает, граждане Европы должны переубедить его, бойкотируя французские товары.

В 1982 г. Германия (тогда Западная Германия) начала зависеть от российского газа, несмотря на предупреждения о том, что не стоит строить новые газопроводы, так они могут стать потенциальными «инструментами шантажа». Но немцы, то ли из-за своего пресловутого комплекса вины, то ли поверив в «российское экономическое чудо», высоко ценили сотрудничество с Москвой. Все это во имя неудачной немецкой традиции, согласно которой, в Восточной Европе говорить можно только с одним партнером – Россией. Таким образом, компании, находящиеся в собственности российского государства или российских олигархов, обосновались в Германии. Берлин должен положить конец такого рода зависимости, за которой всегда скрывается политическое давление. Все европейцы и каждая страна в отдельности должны помогать Украине, которая оказалась под угрозой.

Сотни беженцев с восточной Украины и с Крыма нуждаются в помощи. Экономика страны была разрушена из-за того что в течение многих лет ей приходилось выполнять безжалостные условия договоров с российским газовым гигантом «Газпромом», который является монополистом на энергетическом рынке. Экономика Украины нуждается в новых торговых партнерах.

На протяжении многих лет ЕС давал понять Украине, что у нее нет никаких шансов ни стать членом, ни получить реальную помощь, а не только символическую. Политика «Восточного партнерства» практически ничего не изменила. Что может быть хуже? Однако эти вопросы создали свою собственную динамику. Впервые в истории граждане страны погибали под пулями с европейским флагом в руках. Если Европа не будет с ними солидарной, это означает, что идеалы свободы и братства, унаследованные от Французской революции, больше ничего не значат для нее.

Читайте такжеSpiegel: Тайное оружие Европы против КремляУкраина имеет право защищать свою территорию и своих граждан и отвечать на внешнюю агрессию с помощью своей армии и милиции, в том числе в пограничных с Россией регионах. В Донецкой области, как и на остальной территории страны, с 1991 г. по 2014 г. постоянно царил мир. Владимир Путин, выпустив демонов войны и испытывая новый тип агрессии, превращает Украину в полигон, как это было в Испании во время гражданской войны. Те, кто не говорят Путину No pasaran ! («Они не пройдут!»), выставляют ЕС на посмешище, соглашаясь на дестабилизацию мирового порядка.

Никто не знает, кто возглавит Россию через 3 года. Никто не знает, что случится с нынешней правящей элитой, ответственной за эту авантюрную политику, которая противоречит интересам её народа. Тем не менее, ясно одно: тот, кто сейчас продолжает вести бизнес как обычно, может привести к гибели тысяч украинцев и русских, массовому переселению сотен тысяч беженцев и новым атакам Путинского империализма на молодые государства. Вчера Данциг, сегодня Донецк, нельзя допустить, чтобы в течение следующих лет Европа жила с открытой кровоточащей раной.