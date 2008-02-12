Социалисты пикетируют Лукьяновский СИЗО

Социалисты начинают акцию протеста «Остановить правовой беспредел!» в связи с задержанием и взятием под стражу экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По данным пресс-службы, сегодня, 12 февраля, под стенами СИЗО №13 пройдет первый этап акции: более 200 членов Соцпартии будут пикетировать Лукьяновский СИЗО с требованием прекратить политические репрессии против социалистов.

13 февраля 2008 года к акции под стенами СИЗО намерены присоединиться более 1000 социалистов из всех регионов Украины.

Главное требование СПУ: добиваться отмены судебного решения в отношении социалиста Н.РУДЬКОВСКОГО, соблюдения в Украине прав и свобод человека.

Представители СПУ уверены, что арест Н.РУДЬКОВСКОГО – «это пример политической расправы над Соцпартией, а сам Николай РУДЬКОВСКИЙ открыто заявил, что дело против него «заказано» Секретариатом Президента».

Как сообщал УНИАН, 11 февраля судья Печерского районного суда Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меру пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на арест. В отношении Н.РУДЬКОВСКОГО возбуждено уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).