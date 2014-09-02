Боевики освободили 30 украинских бойцов, которые попали в плен под Иловайском
00:14, 02 сентября 2014Политика
2 0
На сегодня удалось освободить 30 украинских военных, которые попали в плен под Иловайском
REUTERS
Об этом заявил генерал-полковник запаса, руководитель ОО «Офицерский корпус», руководитель Центра обмена пленных Владимир Рубан, который занимается вопросами обмена пленных, в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.
Читайте такжеНа Донетчине около 700 украинских военных попали в плен после последних боев
"Удалось освободить до 30 человек на сегодняшний день", - сказал Рубан.
По его словам, пленных украинских военных содержат в удовлетворительных условиях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter