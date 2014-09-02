Боевики освободили 30 украинских бойцов, которые попали в плен под Иловайском

Об этом заявил генерал-полковник запаса, руководитель ОО «Офицерский корпус», руководитель Центра обмена пленных Владимир Рубан, который занимается вопросами обмена пленных, в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

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"Удалось освободить до 30 человек на сегодняшний день", - сказал Рубан.

По его словам, пленных украинских военных содержат в удовлетворительных условиях.