Порошенко: Украинский боевой дух сильнее, чем у оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время заседания заслушали доклады руководителей военных подразделений относительно ситуации в Донецкой и Луганской областях и реагирования на прямую вооруженную агрессию.

"Ситуация тяжелая, но украинский боевой дух сильнее, чем у оккупантов. Мы защищаем свою землю", - заявил Порошенко.

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В заседании Штаба также приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Александр Турчинов.