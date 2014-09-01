Порошенко: Украинский боевой дух сильнее, чем у оккупантов
23:03, 01 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник вечером провел расширенное заседание Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Порошенко провел расширенное заседание Генштаба / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Во время заседания заслушали доклады руководителей военных подразделений относительно ситуации в Донецкой и Луганской областях и реагирования на прямую вооруженную агрессию.
"Ситуация тяжелая, но украинский боевой дух сильнее, чем у оккупантов. Мы защищаем свою землю", - заявил Порошенко.
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В заседании Штаба также приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Александр Турчинов.
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