Боевик пригрозил Польше "отплатить" за запрет полета над ее территорией самолета Шойгу (видео)
Один из пророссийских боевиков Арсен Павлов (псевдоним "Моторола") пригрозил Польше отплатить за запрет пролета над ее территорией самолета с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Об этом он сказал в обнародованном сегодня видео.
"Если вы не хотите пропускать самолет министра обороны Российской Федерации над территорией Польши, то значит "Моторола" идет к вам", - сказал боевик.
Читайте такжеТеррористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)После этого на видео продемонстрированы залпы ракетных систем.
Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу стало известно о том, что польские службы запретили пролет над территорией Польши российскому самолету, на борту которого был Шойгу, в связи с чем он был вынужден вернуться в Словакию.
Польское Минобороны сообщило, что это произошло из-за нарушения россиянами принятых процедур, не исключив, что это произошло из-за ошибки пилота. Польские политики выразили мнение, что в действительности это тоже могла быть провокация россиян, в частности, для того, чтобы уменьшить шансы на избрание главой Совета ЕС премьера Польши.
Российское МИД назвало этот инцидент "кощунственной выходкой" и пригрозило последствиями для Польши. Польское внешнеполитическое ведомство призвало не искать в запрещении полета никакой политики, отметив, что это произошло в результате нарушения принятых процедур. Польша после того, как россияне выполнили все процедуры правильно, пропустила самолет над своей территорией.