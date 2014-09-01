Боевик пригрозил Польше "отплатить" за запрет полета над ее территорией самолета Шойгу (видео)

Об этом он сказал в обнародованном сегодня видео.

"Если вы не хотите пропускать самолет министра обороны Российской Федерации над территорией Польши, то значит "Моторола" идет к вам", - сказал боевик.

Читайте такжеТеррористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)После этого на видео продемонстрированы залпы ракетных систем.

Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу стало известно о том, что польские службы запретили пролет над территорией Польши российскому самолету, на борту которого был Шойгу, в связи с чем он был вынужден вернуться в Словакию.

Польское Минобороны сообщило, что это произошло из-за нарушения россиянами принятых процедур, не исключив, что это произошло из-за ошибки пилота. Польские политики выразили мнение, что в действительности это тоже могла быть провокация россиян, в частности, для того, чтобы уменьшить шансы на избрание главой Совета ЕС премьера Польши.

Российское МИД назвало этот инцидент "кощунственной выходкой" и пригрозило последствиями для Польши. Польское внешнеполитическое ведомство призвало не искать в запрещении полета никакой политики, отметив, что это произошло в результате нарушения принятых процедур. Польша после того, как россияне выполнили все процедуры правильно, пропустила самолет над своей территорией.