Польша не пропустила самолет министра обороны РФ
18:32, 29 августа 2014Политика
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Польша запретила пролет Ту-154 министра обороны России Сергея Шойгу, который возвращался из Словакии с мероприятий по случаю 70-летия словацкого восстания.
Самолет Шойгу завернули / Фото УНИАН
Об сообщает РИА Новости по данным корреспондента в самолете.
После взлета российского Ту-154 с Банска-Быстрица пилоты самолета получили команду с земли о том, что Польша не предоставляет свое воздушное пространство для пролета самолета министра обороны РФ, сказал один из членов экипажа.
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