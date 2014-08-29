Польша не пропустила самолет министра обороны РФ

Об сообщает РИА Новости по данным корреспондента в самолете.

После взлета российского Ту-154 с Банска-Быстрица пилоты самолета получили команду с земли о том, что Польша не предоставляет свое воздушное пространство для пролета самолета министра обороны РФ, сказал один из членов экипажа.

Читайте такжеПольша ликвидировала консульство в СевастополеВ итоге самолет в воздухе сделал резкий разворот и спустя час приземлился на аэродроме в Братиславе. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.