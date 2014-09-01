Еще один сенатор США выступил за предоставлении Украине оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Менендес сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве.

«Украина должна защищать себя, а это значит, что необходим потенциал, который позволит защищаться от тех, кто на вас нападает», - сказал Менендес.

Он также считает, что Североатлантический альянс должен дать сигнал Украине о помощи в нынешней ситуации.

«Я считаю, что саммит НАТО должен предоставить четкий сигнал относительно желания помочь Украине в это критическое время», - сказал он.

Менендес считает, что перспектива членства Украины в НАТО является долгосрочной.

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По убеждению сенатора, западные страны должны ужесточить санкции против России, введенные из-за ее агрессии в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН, сенатор от штата Аризона, член Республиканской партии Джон Маккейн на телеканале CBS также призывал помочь украинцам защитить себя, предоставить Украине оружие, и назвал действия России «вторжением».

С начала АТО в апреле этого года Украина в рамках зарубежной военной помощи получила от ряда стран, в частности США, военное оборудование, среди которого бронежилеты, приборы ночного виденья и сухие пайки.

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Также украинская армия получит помощь от Польши: продукты питания, матрасы и одеяла.

В конце августа польские СМИ сообщили, что Польша может продать украинской власти вооружение после саммита НАТО, который состоится на этой неделе.

31 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет поставлять оружие в Украину.

Россия пятый месяц поставляет на Донбасс пророссийским боевикам современную военную технику, среди которых танки, бронетранспортеры, пушки, установки "Град" и системы противовоздушной обороны, а в конце августа ввела в Украину подразделения вооруженных сил.