Меркель: Германия не будет поставлять оружие в Украину



При этом она отметила наличие различных точек зрения среди лидеров ЕС в этом вопросе, передает Немецкая волна.

Как пояснила Меркель, поставка оружия могла бы произвести неправильное впечатление о том, что конфликт в Украине может быть разрешен военными методами.

«А я так не думаю», - добавила канцлер ФРГ.

При этом Меркель указала на различия во взглядах на этот вопрос среди лидеров ЕС.

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«Я лично считаю поставки оружия неприемлемыми для Германии», - сказала канцлер и заверила, что эта позиция не изменится и до саммита НАТО в Уэльсе на следующей неделе.

«Здесь я не могу говорить о всех. Это дискуссия, ответ на которую, возможно, некоторые страны дадут иначе», - отметила Меркель.

По ее словам, вопрос о поставках оружия в Украину не был подробно обсужден на саммите ЕС.

Поставки вооружения Киеву ранее требовала Литва.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко во время своего визита в Брюссель 30 августа заявил о проведении ряда двусторонних консультаций по расширению военно-технического сотрудничества между странами ЕС и Украиной.

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«Мы, наконец, фиксируем получение военно-технической помощи и развития сотрудничества со странами-членами ЕС на двустороннем уровне, что позволит нам серьезно повысить боеспособность, обороноспособность наших вооруженных сил», - отметил глава украинского государства.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к НАТО и Евросоюзу с просьбой о военной помощи Украине.