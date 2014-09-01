Двое сенаторов США призывают Вашингтон вооружить Украину

Как заявил сенатор-демократ Роберт Менендез, председатель сенатского комитета по иностранным отношениям, Украине необходимо вооружение, которыое помогло бы ей отбить вторжение России, сообщает Радио Свобода.

Выступая на телеканале CNN, он заявил, что Вашингтон должен предоставить Украине оборонительные вооружения, которые сделали бы это вторжение слишком дорогим для президента Владимира Путина.

Другой сенатор, республиканец Джон МакКейн, в выступлении на телеканале CBS риторически спросил: «Разве мы не можем помочь этим людям (украинцам) защитить себя? Это уже не ограниченный ввод войск, это вторжение».

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Администрация президента США Барака Обамы и он сам еще не употребляли относительно действий России против Украины слова «вторжение» (invasion - широкомасштабное вторжение), ограничиваясь мягче incursion, которое можно в данном контексте перевести как «ограниченное введение войск». До сих пор там речь шла только об ограниченной помощи Украине нелетальными военными средствами.

Западные страны и союз НАТО на днях заявляли, что имеют данные о не менее 1 тысячи военнослужащих регулярных вооруженных сил России на территории Украины. Москва категорически отрицает это.