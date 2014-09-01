Батальон «Донбасс» доукомплектуют и вооружат техникой - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбук написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, батальону "Донбасс" будет передана бронетанковая техника, артиллерия и минометы. «Также тяжелое вооружение наконец-то полученное от Министерства обороны будет передано во все добровольческие спецбатальоны милиции, для того чтобы они могли достойно противостоять российским агрессорам. Они будут вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими и ручными гранатометами, малокалиберными автоматическими пушками и другим тяжелым вооружением необходимым для отражения атак противника во взаимодействии с вооруженными силами Украины», - написал Геращенко.

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Он также отметил, что бойцы и командиры батальона Национальной гвардии "Донбасс" и других добровольческих батальонов милиции участвовавших в операции по взятию Иловайска и попавшие под удар значительно превосходящих сил российского агрессора будут представлены к наградам за мужество и стойкость.