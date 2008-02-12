Фракции НУ-НС и БЮТ ушли советоваться

Парламентские фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ проводят свои заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, сессионный зал продолжают покидать народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК из-за действий представителей оппозиции не смог открыть пленарное заседание. Все слова А.ЯЦЕНЮКА были заглушены сиренами. Тем более, у председателя ВР не работал микрофон.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что не может в сложившейся в сессионном зале ситуации вести заседание.