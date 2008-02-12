Фракции НУ-НС и БЮТ ушли советоваться
10:26, 12 февраля 2008Политика
875 0
Нардепы покидают сессионный зал
Парламентские фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ проводят свои заседания.
Как передает корреспондент УНИАН, сессионный зал продолжают покидать народные депутаты.
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК из-за действий представителей оппозиции не смог открыть пленарное заседание. Все слова А.ЯЦЕНЮКА были заглушены сиренами. Тем более, у председателя ВР не работал микрофон.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что не может в сложившейся в сессионном зале ситуации вести заседание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter