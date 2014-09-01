Батальон "Луганск-1" уничтожил вражеский БМД-2 и пятерых террористов
01:24, 01 сентября 2014Политика
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В воскресенье в окрестностях города Стаханова Луганской области первая рота ПСМОН "Луганск-1" под командованием командира батальона Андрея Левко уничтожила БМД-2 противника и, вероятно, 5 десантников РФ.
REUTERS
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба батальона.
"Сегодня во время проведения оперативных мероприятий по борьбе с вооруженными террористами в окрестностях города Стаханова Луганской области 1 рота батальона ПСМОН "Луганск-1" под руководством командира батальона Андрея Левко уничтожила "БМД-2" противника и около пяти человек живой силы врага (вероятно десантники РФ)", - говорится в сообщении.
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Со стороны силовиков ранен один боец (позывной "Ара"), ему оказана медицинская помощь, и парень находится в безопасности.
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