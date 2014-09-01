Батальон "Луганск-1" уничтожил вражеский БМД-2 и пятерых террористов

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба батальона.

"Сегодня во время проведения оперативных мероприятий по борьбе с вооруженными террористами в окрестностях города Стаханова Луганской области 1 рота батальона ПСМОН "Луганск-1" под руководством командира батальона Андрея Левко уничтожила "БМД-2" противника и около пяти человек живой силы врага (вероятно десантники РФ)", - говорится в сообщении.

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Со стороны силовиков ранен один боец (позывной "Ара"), ему оказана медицинская помощь, и парень находится в безопасности.