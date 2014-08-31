Боевики собираются вывозить украинских военнопленных в РФ и фабриковать против них дела

Террористы хотят создать в Донецке при активной помощи Москвы "изолятор допросов", где будут выбивать признание из украинских военнопленных, затем перевозить их на территорию Россию, где "будут арестовывать" якобы за незаконное пересечение границы. А уже потом устраивать показательные судебные процессы, сообщает ТСН.ua.

Об этом говорится во вчерашнем телефонном разговоре главы координационного центра помощи так называемой "Новороссии" в г. Москва Алексея Маркова с "премьер-министром" террористической организации "Донецкая народная республика" Александром Захарченко. Запись перехваченного разговора сегодня на брифинге в Киеве обнародовал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает корреспондент ТСН.

Марков в разговоре отметил, что страны Запада вскоре должны признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями. Соответственно, все государства и частные лица, которые им будут помогать, подпадут под санкции.

"Власть РФ пытается работать на опережение. И им поставили задачу в ближайшее время собрать массив данных (фото, видео), признательные показания военнопленных Новороссии. На меня вышли люди из Следственного комитета РФ с просьбой осуществить контакт с руководством ДНР по трем вопросам", - сказал Марков Захарченко.

Во-первых, работники Следственного комитета РФ планируют допросить на территории Донбасса украинских военных, которых террористы взяли в плен, чтобы потом перекинуть их в Россию, там "задержать" и провести громкие судебные процессы за незаконное пересечение границы.

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"Второе. Они очень сильно просят собрать любую возможную информацию о гражданах РФ, которые воюют на стороне Украины. Им дали четкий приказ о начале активных оперативных мероприятий в отношении этих граждан. Первые аресты по Москве и Санкт-Петербурге уже состоялись. Задача - полностью оставить без поддержки ту сторону, хотя бы на территории РФ", - отметил Марков.

Кроме того, координатор террористов из Москвы отметил, что Россия готова неофициально послать на Донбасс нескольких опытных работников Следственного комитета.

"Чтобы оказать помощь органам следствия "Новороссии", что начали формироваться, и для проведения допросов, всех оперативных мероприятий на территории. Но при условии, конечно, что это не будет где-то рядом с линией фронта. В идеале, если власть "Новороссии" сможет предоставить небольшое помещение с небольшим подвалом для временного содержания особо интересных военнопленных. Люди из Следственного комитета готовы оказать любую помощь - материально-техническую, помощь людьми, для того, чтобы проводить "фильтрацию" пленных и, возможно, с согласия руководства "Новороссии", отдельные эти пленные будут неожиданно "всплывать" на территории РФ, где их будут моментально арестовывать за незаконное пересечение границы", - подчеркнул Марков.

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Координатор сообщил Захарченко, что он "уже успел переговорить с "Клоуном". Ему эта идея понравилась". Захарченко переспросил, с кем переговорил Марков. Тот уже уточнил, что с "Царем".

Марков с Захарченко договорились, что работники Следственного комитета прибудут к украинской границы в районе Зугрэса Донецкой области, а уже там террористы их встретят и привезут в Донецк.

Напомним, пророссийские и российские террористы "хозяйничают" на украинском Донбассе уже пятый месяц подряд. Столько же времени на Востоке продолжается антитеррористическая операция. На этой неделе российские войска уже открыто вторглись в Юго-Восточную Украину.