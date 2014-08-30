Порошенко заявил перед европейскими лидерами, что Украина защищает границы Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, свое выступление Порошенко посвятил донесению до европейских лидеров информации о всей сложности и трагичности ситуации, в которой оказалась Украина через неприкрытые акты агрессии, которые президент назвал войной.

В то же время Порошенко отметил, что война, в которой гибнут сыновья и дочери Украины, является не только войной нашего государства.

«Эта война не только за региональное доминирование. Это битва за ценности и будущее Европы... границу которой сейчас защищает Украина», - подчеркнул президент, предупредив европейских партнеров, что «эта угроза сегодня уже стучится в двери Европы, а завтра может стать новой реальностью для всех европейцев».

Порошенко призвал участников Саммита к консолидированной защите общих европейских ценностей, которые отстаивали и за которые гибли украинцы на Евромайдане, за которые Украина борется и сегодня.

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Президент также призвал европейских политиков к действенной и конкретной, а не только моральной поддержке Украинского государства. Глава государства выразил надежду на расширение европейских ограничивающих мер в отношении России и усиления политического давления на Кремль, всестороннюю поддержку Украины, официальное признание террористическими организациями так называемых ДНР и ЛНР, а также увеличение объемов гуманитарной и финансовой помощи нашей стране и активное привлечение в восстановлении Донбасса.

«Давайте объединим наши усилия, чтобы не потерять нашего достоинства и защитить общие ценности перед вызовом агрессора», - отметил Порошенко.

Лидеры Европейской народной партии согласились с насущной необходимостью активизации консолидированных усилий международного сообщества в поддержку Украины в противодействии внешней агрессии и защите суверенитета и территориальной целостности, добавили в пресс-службе.

Участие в этом Саммите также приняли лидеры многих европейских институтов: Европейского Совета и Европейской Комиссии, главы государств и правительств Греции, Ирландии, Испании, Кипра, Латвии, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Швеции, чиновники других государств.