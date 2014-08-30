ГПУ закрыла дело против Добкина по обвинению в сепаратизме

Копия постановления ведомства о закрытии уголовного производства размещена в «Твиттере» Добкина.

Согласно документу, открытое 27 февраля против Добкина уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) постановлением от 20 августа закрыто «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения».

Как у Высоцкого "...не пройдет и полгода..." pic.twitter.com/VE3JnNSSXq — Добкин Михаил (@mdobkin) August 30, 2014

Как сообщал УНИАН, Добкина задержали в Киеве 10 марта. Следователи Генпрокуратуры предъявили ему сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины).Читайте такжеНа лидера КПУ Симоненко завели дело за попытку переворота

12 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Добкину в виде домашнего ареста.

3 апреля Печерский суд изменил Добкину меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.