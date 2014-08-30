Семенченко: Бойцы АТО под Иловайском не сдались. Ведутся переговоры с российскими военными

Об этом сообщается на странице сообщества Евромайдан в Фейсбук.

"Докладываю: Донбасс не сдался, не сдались также 10 бойцов из Криворожья, 23 с Кривбассом. Раненых передали российским десантникам под офицерское слово. Я сообщил министру ВД и Президенту", - сказал Семенченко.

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"Я не пишу, потому что по условиям переговоров я не должен ничего пока комментировать. Как будет решение - извещу через пресс-службу", - добавил он

Ранее на Фейсбуке пресс-службы "Донбасса" сообщалось, что российские войска под Иловайском требуют от сил антитеррористической операции показаться в 6 утра иначе будут уничтожены. Впоследствии сообщение со страницы удалили