Командующий ВМС не исключает применения Россией "асимметричного метода ведения войны"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдук заявил на пресс-конференции в Одессе.

«Мы не исключаем, что будет применен асимметричный метод ведения войны», - сказал Гайдук. Он отметил, что данный метод может вестись в нескольких направлениях. В расшатывании ситуации среди населения, ведении информационно-психологической войны против населения, проведении информационно-психологических акций, которые позволят дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Не исключаются также действия диверсионно-разведывательных групп, пророссийски настроенных наемников, которые будут стремиться проводить террористические акции, диверсии на объектах», - сказал Гайдук.

Относительно возможной высадки десанта со стороны моря, он сказал, что не может в полной мере раскрыть действия военнослужащих из-за секретности информации.

«Могу сказать, что в той ситуации, которая складывается, основным направлением будет своевременное обнаружение противника, его перемещение. Это даст возможность развернуться силам и применить их. В случае возникновения ситуации, которая будет связана с высадкой десанта, то будет применен, как авиационные подразделения, корабельный состав и береговые подразделения», - заявил Гайдук.

Читайте такжеВМС в сжатые сроки провели боевое слаживание - ГайдукОн также призвал не верить заявлению, что тиражируется в социальных сетях и озвученной рядовым российским солдатом, о том, что «российские военные получили задание дойти от Мариуполя до Одессы».

«Есть много людей, которые говорят и не очень много тех, кто делает. Поэтому фразу, что прозвучала из уст рядового, не стоит воспринимать в режиме онлайн. Считаю маловероятным, что группировка сил будет передвигаться на такие большие расстояния», - сказал Гайдук.