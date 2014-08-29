СБУ задержала корректировщика обстрела «Градами» сил АТО под Мариуполем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Спецгруппа СБУ при штабе АТО в селе Талаковка неподалёку от города Мариуполя задержала гражданина Украины «П», 1971 г.р., координатора агентурной сети, которая действовала в интересах террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.Читайте такжеВоенные задержали корректировщика огня боевиков, который притворялся мирным жителем

По данным СБУ, агентурная группа под руководством «П», начиная с 26 августа, ежедневно собирала и передавала боевикам информацию о подразделениях ВС Украины и Национальной гвардии – численности личного состава, вооружения и состоянии боевой техники, которые расположены возле города Новоазовск.

28 августа злоумышленник передал террористам координаты боевой техники ВС Украины. По этой информации были нанесены удары по позициям сил АТО системой залпового огня БМ 21 «Град», сообщили в Службе безопасности.

При обыске помещения «П» изъято стрелковое оружие, патроны и прицел для снайперской винтовки. Продолжаются следственные действия.