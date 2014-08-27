В Украину из РФ прорвалась колонна с "Градами", КамАЗами и "Уралами" с живой силой

В течение суток российская сторона продолжала процесс переброски военной техники в приграничных с Украиной районов, в первую очередь, в Ростовскую область.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В то же время, отмечается уменьшение военного присутствия подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в приграничных районах Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областей этой страны", - отмечается в сообщении.

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Военные получили данные относительно движения колонны техники в количестве до 100 единиц (танки, БТР, РСВЗ «Град», БМП) по дороге сообщением «Старобешево - Тельманово» в направлении н.п. Тельманово. Отмечается наличие следующих опознавательных знаков на технике: круги или треугольники белого цвета.

"По имеющимся данным, на выезде из населенного пункта Победа развернут штаб батальонной тактической группы Вооруженных Сил Российской Федерации. В населенный пункт Амвросиевка зашли 5 БТР и 1 «КамАЗ» с живой силой", - сообщают в штабе.

С территории России через населенный пункт Дибровка в сторону Дмитровки проследовала колонна: 6 РСЗО «Град», 8 тентованных «КамАЗов», 2 «Урала» с живой силой.