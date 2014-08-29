СМИ: Власти аннексированного Крыма запретили открытие офиса мониторинговой группы ООН

Об этом заявил помощник по правам человека генерального секретаря ООН Иван Шимонович. Его цитирует Крим.Реалии.

«Мониторинговая группа обращалась с просьбой открыть офис в Крыму, но разрешения от местной власти не получила. Поэтому наши эксперты собирают информацию о ситуации в Крыму, я бы сказал, косвенно, через свидетельства очевидцев и СМИ. В нашем новом отчете по нарушениям прав человека на востоке Украины мы даем картину и по Крыму», - отметил он.

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Как сообщил Иван Шимонович, в Крыму и дальше продолжаются притеснения и дискриминация украинских граждан, крымских татар и других меньшинств. Продолжают поступать жалобы крымчан на действия так называемых «сил самообороны».

В отчете ООН по правам человека отмечено, что за последний месяц из Крыма на материковую Украину выехали более 2800 человек, в результате чего количество внутренних переселенцев из АРК превысило 16 тысяч человек.