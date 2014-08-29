СМИ: Власти аннексированного Крыма запретили открытие офиса мониторинговой группы ООН
Специалисты ООН по правам человека не имеют возможности проводить исследования на территории Крыма, доступ туда им запретили местные власти.
Об этом заявил помощник по правам человека генерального секретаря ООН Иван Шимонович. Его цитирует Крим.Реалии.
«Мониторинговая группа обращалась с просьбой открыть офис в Крыму, но разрешения от местной власти не получила. Поэтому наши эксперты собирают информацию о ситуации в Крыму, я бы сказал, косвенно, через свидетельства очевидцев и СМИ. В нашем новом отчете по нарушениям прав человека на востоке Украины мы даем картину и по Крыму», - отметил он.
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Как сообщил Иван Шимонович, в Крыму и дальше продолжаются притеснения и дискриминация украинских граждан, крымских татар и других меньшинств. Продолжают поступать жалобы крымчан на действия так называемых «сил самообороны».
В отчете ООН по правам человека отмечено, что за последний месяц из Крыма на материковую Украину выехали более 2800 человек, в результате чего количество внутренних переселенцев из АРК превысило 16 тысяч человек.