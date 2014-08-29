США готовят новые санкции против России

Журналисты во время пресс-конференции в Госдепартаменте засыпали пресс-секретаря Джен Псаки вопросами относительно того, как США намерены гарантировать суверенитет Украины, сообщает "Голос Америки".

В ответ пресс-секретарь заявила, что США продолжают рассматривать вопрос дополнительных санкций и в очередной раз призвала Путина остановиться.

"То, что мы видим, и не только за последние дни, но в течение недель и месяцев, это признаки эскалации агрессии в Украине со стороны России и поддерживаемых Россией сепаратистов. Четко понятно, что Россия не только увеличила свое присутствие в Восточной Украине и напрямую вмешалась своими боевыми силами, бронетехникой и системами противовоздушной обороны, но Россия активно воюет с украинскими силами и оказывает прямую поддержку сепаратистам и боевикам", - заявила Псаки.

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По ее словам, США имеют набор инструментов, которые могут применить.

"Но на данный момент решение не принято, мы размышляем над нашими следующими шагами", - отметила пресс-секретарь Госдепа.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что главы государств-членов Европейского Союза на саммите 30 августа обсудят ситуацию в Украине и возможность расширения санкций против России.