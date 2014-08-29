Постпред Великобритании в ООН: Россия предоставила террористам 100 танков, 70 БТР, 100 ПТУРС



Об этом сообщил представитель Великобритании в ООН сэр Марк Лайал Грант на срочном заседании Совета безопасности ООН в связи с введением российских войск на территорию Украины.

«Великобритания очень обеспокоена тем, что российское вмешательство в восточную Украину увеличилось за последние 72 часа», - отметил он, добавив, что «вооруженные силы РФ в настоящее время принимают участие в войне на стороне сепаратистов против Вооруженных сил Украины».

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«Это вмешательство - это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны РФ и это нарушение международных законов и нарушение Хартии ООН», - подчеркнул Грант.

Он подчеркнул, что «российское отрицание действительности соответствует тому, что Россия уже делала с начала кризиса в Украине, мы все помним, что Россия отрицала то, что были российские военные на территории Украины до того, как был незаконно аннексирован Крым с помощью военной силы. Россия отрицала то, что она оказывала помощь оружием сепаратистам на востоке Украине. Россия предоставляла большое количество танков, БТР, артиллерийских систем сепаратистским группам уже в течение нескольких месяцев».

«На сегодня сепаратистский арсенал имеет примерно 100 танков и 70 БТР, 100 ПТУРС и 500 противотанковых ружей и большое количество артиллерийских систем. Это все сепаратисты получили от России», - заявил он.

«За последние три недели поддержка значительно увеличилось, после того как Украина освободила определенную территорию от сепаратистов», - добавил представитель Великобритании.