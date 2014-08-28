Руководители Генштабов Украины и России обсудили ситуацию на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам перед началом закрытого заседания СНБО сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, руководители генеральных штабов вооруженных сил двух стран, в частности, обсудили ситуацию на границе, недопущение ее пересечения воинскими формированиями.

Как отметил президент, также шла речь об обмене пленными, в частности, в том числе российскими десантниками, которые пересекли украинскую границу и были задержаны.

“Уверен, что совместные действия приведут к деэскалации ситуации”, - сказал президент.

Читайте такжеВторжение ВС РФ в Украину происходит в нескольких направлениях - ШкирякОн также проинформировал, что в субботу, 30 августа, состоятся переговоры руководителей пограничных служб Украины и России.

Также Порошенко отметил, что поручил председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину восстановить на соответствующем уровне консультации со своим российским коллегой, в частности, в части общей границы украинско-российского участка с целью недопущения проникновения военных формирований, перевозки боеприпасов, вооружений.

Вместе с тем Порошенко сказал, что на закрытой части заседания СНБО планируется, среди прочего, заслушать информацию руководства «Укроборонпрома» по обеспечению поставок военной техники.