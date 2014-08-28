В Харькове активисты пикетируют генконсульство РФ с требованием прекратить вторжение в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, пикет проходит под стенами дипломатического учреждения, что на улице Ольминского, количество его участников увеличивается.

Участники мероприятия держат национальные флаги, плакаты с надписями: "Остановите безумца!", «Путин — убийца! Пошел вон из Украины», а также скандируют: “Россия — террорист, кремлевскую власть — к ответу», «Смерть российским оккупантам», «Мать России плачь, Путин — палач!».

Люди поют национальный гимн Украины и нецензурные фанатские песни о президенте России Владимире Путине.

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По словам одного из активистов Харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, участники пикета требуют немедленного прекращения военного вторжения России в Украину, а также безотлагательной и решительной реакции мирового сообщества на эти события.

“Началось вторжение, об этом сказал президент. Харьковчане не могут стоять в стороне в этой ситуации. Сегодня мы решили выйти, причем, не сговариваясь, к российскому консульству, чтобы показать, что мы - против, и требуем прекратить вторжение. Мы также требуем реакции мирового сообщества”, - сказал Чистилин.

Улица Ольминского перекрыта для движения автомобилей.

Два кордона милиции выстроились перед входом в здание дипломатического учреждения.

Акция продолжается.