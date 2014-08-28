В Донецкой области при артобстреле повреждено здание больницы
В Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов террористами повреждены здания больницы и рудоуправления. В Луганской области в результате обстрелов остановлена работа Алчевского меткомбината.
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. «В Старобешево Донецкой области из-за артобстрела нанесены разрушения зданию больницы», - сказал он.
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«Боевиками обстрелян город Комсомольское (Старобешевский район), несколько снарядов попали в админздание местного рудоуправления», - добавил Андрей Лысенко.
Кроме того, в Луганской области в результате обстрелов террористов приостановлена работа Алчевского металлургического комбината.
«В Луганской области в результате обстрелов боевиков полностью обесточен Алчевский металлургический комбинат, предприятие приостановило работу», - отметил он.