В Донецкой области при артобстреле повреждено здание больницы

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. «В Старобешево Донецкой области из-за артобстрела нанесены разрушения зданию больницы», - сказал он.

Читайте такжеДонецк продолжают обстреливать: слышны залпы из различных видов тяжелого оружия

«Боевиками обстрелян город Комсомольское (Старобешевский район), несколько снарядов попали в админздание местного рудоуправления», - добавил Андрей Лысенко.

Кроме того, в Луганской области в результате обстрелов террористов приостановлена работа Алчевского металлургического комбината.

«В Луганской области в результате обстрелов боевиков полностью обесточен Алчевский металлургический комбинат, предприятие приостановило работу», - отметил он.