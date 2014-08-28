Порошенко призывает сохранять спокойствие и укреплять национальное единство для защиты Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание СНБО.

“Друзья, нам нужно охранять спокойствие, хладнокровие, укреплять наше единство и общенациональную солидарность”, - сказал президент.Читайте такжеГосдеп: Россия осуществляет прямое военное вторжение в Украину

Он отметил, что военные действия происходят в Донецкой и Луганской областях, но их успешное завершение означает не только освобождение Донбасса, но и защиту всей Украины.

“Сейчас, в эти дни и в эти часы, происходит настоящая борьба за настоящую независимость нашего государства. Линия обороны сейчас проходит на Донбассе, но не идет дальше на запад только потому, что именно прочной стеной встало на защиту всей Украины наше украинское войско”, - сказал Порошенко.Читайте такжеШкиряк считает, что СНБО может рассмотреть введение военного положения. В АП уже выступили против

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних суток произошло резкое обострение ситуации в Донецкой области, где, по данным СНБО Украины, российские военные захватили город Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов.

В связи с этим сегодня, 28 августа, президент Украины отменил свой рабочий визит в Турецкую Республику и сообщил о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны для разработки плана дальнейших действий.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина срочно будет инициировать созыв заседания Совета безопасности ООН: «Мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине», - сказал он.

Также, по словам президента, Украина обратится к своим европейским партнерам с призывом созвать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза.