Нацгвардия уже получила четыре вертолета из ранее переданных в аренду

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, проинформировали УНИАН в МВД.

«В результате переговоров с компанией «Украинские вертолеты» мы не просто вернули наши вертолеты. Мы нашли возможность их отремонтировать, оснастить самым современным оборудованием (в том числе - для ночных полетов) и полностью подготовить для выполнения задач Национальной гвардии», - сказал Аваков.Читайте такжеПрокуратура взялась за компанию, которая не хочет возвращать Минобороны 16 вертолетов

По его словам, командующий Национальной гвардии генерал Степан Полторак продолжает переговорный процесс с компанией «Украинские вертолеты», чтобы все машины, ранее переданные правительством Виктора Януковича в долгосрочную аренду, вернули Национальной гвардии и МВД.