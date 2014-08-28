В штабе АТО не подтверждают информацию о захвате боевиками Саур-Могилы

В центре антитеррористической операции пока официально не подтверждают информацию о захвате террористами стратегической высоты Саур-Могила в Донецкой области.

Российские СМИ утверждают, что террористы «Донецкой народной республики» захватили стратегическую высоту Саур-Могила, которую до этого удерживали военнослужащие АТО.

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Газета «Комсомольская правда» опубликовала фото, на которых видно сожженную технику сил АТО, а также снят украинский флаг. Теперь на его месте - символика террористической организации «ДНР».

Представитель центра антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский заявил УНИАН, что на данный момент не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«На данный момент нет никакой информации», - сказал он.

При этом Дмитрашковский отметил, что с самого утра ожидает утверждения официальной информации.