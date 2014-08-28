Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
02:54, 28 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко во второй раз за день провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обменялись мнениями относительно международных усилий для деэскалации ситуации в Донбассе и скоординировали дальнейшие шаги.
В частности, Порошенко сообщил собеседнице, что намерен использовать все возможности для реализации мирного плана, а для этого украинская сторона готова к работе в рамках контактной группы уже в ближайшие дни.
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По результатам разговора, Порошенко и Меркель договорились скоординировать усилия перед заседанием Европейского Совета 30 августа для возможных дальнейших решительных действий со стороны ЕС.
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