Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обменялись мнениями относительно международных усилий для деэскалации ситуации в Донбассе и скоординировали дальнейшие шаги.

В частности, Порошенко сообщил собеседнице, что намерен использовать все возможности для реализации мирного плана, а для этого украинская сторона готова к работе в рамках контактной группы уже в ближайшие дни.

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По результатам разговора, Порошенко и Меркель договорились скоординировать усилия перед заседанием Европейского Совета 30 августа для возможных дальнейших решительных действий со стороны ЕС.