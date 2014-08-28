Под Иловайском разбита колонна техники из Чечни - журналист

В одном из подбитых танков были обнаружены документы, подтверждающие, что техника прибыла из Чечни.

Об этом сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на украинских военнослужащих.

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"В секторе "Б" уничтожена колонна российской бронетехники, - сообщил он. - В обгоревшем танке были обнаружены документы на имя Десятова Александра Михайловича, 25.11.86 г.р. Механика-водителя, в/ч 16544, 8-я ОМСБР г. Борзой Шатойского р-на Чечни". Танк российский - Т-72 (Б3), номер 632, в/ч 54096, третья танковая рота".