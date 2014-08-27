Силы АТО в Иловайске удерживают позиции и зачистили частный сектор - МВД

«Мы сейчас спокойно работаем над деблокированием в Иловайске наших войск, тем более, что наши войска в Иловайске удерживают позиции, даже осуществили зачистку частного сектора. То есть, определенным образом расчистили поле, которое они контролируют», - сказал Чалаван.

В то же время, член руководства «Правого сектора» Андрей Денисенко на своей странице в «Фейсбук» написал, что окруженные в Иловайске части добровольческих батальонов «Донбасс» и «Днепр» держатся из последних сил и требуют помощи.Читайте такжеМВД признало факт окружения сил АТО в Иловайске и объяснило, почему так произошло

«Если мы хотим спасти наших ребят в Иловайске и под Амвросиевкой, нужно немедленно провести зачистку Старобешева, Кутейникова, Склоны. Чтобы обеспечить снабжение войск и поступление подкреплений. Каждый час промедления может стоить новых жертв. Это не паника, не гребаный пиар, это крик души и официальное обращение к президенту и всем в этой стране, кто еще способен…"