В Иловайске начала работать украинская артиллерия, силовики оттеснили боевиков - участник АТО

Об этом написал в соцсети участник АТО Владимир Парасюк.

"По состоянию на 12 час. ситуация в Иловайске следующая: Начала работать наша артиллерия и ребятам удалось оттеснить террористов. За ночь укрепили свои позиции. Все стойко держатся", - написал он.Читайте такжеВ боях с террористами в Иловайске погибли 4 бойца батальона "Днепр-1", 14 - ранены

Парасюк отметил, что существует проблема с водой и продовольствием. Боеприпасы у силовиков есть.

"Хотя ребята говорят, что это (вода и продовольствие - Ред.) не так важно, для них- главное удержать позиции. Их постоянно обстреливают и идут бои, но наши ребята контролируют ситуацию", - написал Парасюк.