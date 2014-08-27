В Иловайске начала работать украинская артиллерия, силовики оттеснили боевиков - участник АТО
14:58, 27 августа 2014Политика
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В Иловайске начала работать украинская артиллерия.
REUTERS
Об этом написал в соцсети участник АТО Владимир Парасюк.
"По состоянию на 12 час. ситуация в Иловайске следующая: Начала работать наша артиллерия и ребятам удалось оттеснить террористов. За ночь укрепили свои позиции. Все стойко держатся", - написал он.Читайте такжеВ боях с террористами в Иловайске погибли 4 бойца батальона "Днепр-1", 14 - ранены
Парасюк отметил, что существует проблема с водой и продовольствием. Боеприпасы у силовиков есть.
"Хотя ребята говорят, что это (вода и продовольствие - Ред.) не так важно, для них- главное удержать позиции. Их постоянно обстреливают и идут бои, но наши ребята контролируют ситуацию", - написал Парасюк.
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