Турчинов инициирует заседание военного совета в связи с наступлением войск РФ на Мариуполь - журналист

Об этом в соцсети написал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники. Читайте такжеВ Украину из РФ прорвалась колонна с "Градами", КамАЗами и "Уралами" с живой силой

Турчинов инициирует заседание военного совета в составе руководства Министерства обороны, Генерального штаба, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Службы безопасности Украны, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки для немедленного обсуждения широкомасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину, а также наступления российских войск в направлении Старобешево, Кутейниково, Амвросиевка, Мариуполь и сложившейся в связи с этим обстановкой на Южном фронте.