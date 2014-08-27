Турчинов инициирует заседание военного совета в связи с наступлением войск РФ на Мариуполь - журналист
15:41, 27 августа 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов требует от президента и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко немедленно провести заседание военного совета.
REUTERS
Об этом в соцсети написал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники. Читайте такжеВ Украину из РФ прорвалась колонна с "Градами", КамАЗами и "Уралами" с живой силой
Турчинов инициирует заседание военного совета в составе руководства Министерства обороны, Генерального штаба, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Службы безопасности Украны, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки для немедленного обсуждения широкомасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину, а также наступления российских войск в направлении Старобешево, Кутейниково, Амвросиевка, Мариуполь и сложившейся в связи с этим обстановкой на Южном фронте.
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