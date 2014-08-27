Назначен главный военный прокурор Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сообщил на брифинге в Киеве.

Он отметил, что до этого Матиос занимался проблемами прокуратур по надзору за соблюдением законности в военной сфере.

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Также Ярема сообщил, что Юрий Вийтев назначен военным прокурором Центрального региона, Павел Богуцкий - военным прокурором Южного региона, Николай Лысый - военным прокурором Западного региона.

По словам Яремы, сегодня личному составу Генпрокуратуры представлен заместитель генпрокурора - начальник Главного следственного управления ГПУ Олег Залиско, который до этого занимал должность первого заместителя начальника Главного управления защиты прав и свобод граждан, интересов государства, надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, ГПУ.

Также Ярема сообщил, что на должность прокурора Харьковской области назначен Юрий Данильченко, а на должность прокурора Полтавской области - Василий Синчик.