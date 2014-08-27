Обнародован указ Порошенко о роспуске Рады

В частности в указе говорится:

Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины седьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 26 октября 2014 года.

3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

4. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте такжеВ Верховную Раду будут избраны 438 депутатовНапомним, Петр Порошенко заявил о роспуске и досрочных выборах в Раду 25 августа в обращении к украинцам.

Отметим, что 26 октября впервые в истории Украины состоятся внеочередные выборы народных депутатов по смешанной системе. Половина состава парламента - 225 народных депутатов - будут избираться по партийным спискам и остальные народные депутаты, еще 213, будут избираться по одномандатным мажоритарным избирательными округам.

Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор».

По словам Турчинова, на пленарном заседании ВР фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов подали заявления о выходе из коалиции.

Фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту распустить нынешний парламент и назначить новые выборы.

Как известно, в соответствии с Конституцией, если на протяжении 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту распустить парламент.