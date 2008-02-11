Рудьковский увидел небо в клеточку (фоторепортаж)

16:18, 11 февраля 2008
Политика
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От тюрьмы и от сумы не зарекайся...

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня принял решение о содержании под стражей бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.

Экс-министра доставилив судебный зал, он находился за решеткой, сидя в инвалидной коляске.

В зале суда присутствовали народные депутаты Украины Нестор ШУФРИЧ, Владимир СИВКОВИЧ, Ян ТАБАЧНИК. 

Партия регионов считает задержаниебывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО политическим заказом.

По решению суда экс-министр транспорта Николай РУДЬКОВСЬКИЙ будет содержаться в Киевском СИЗО №13.

Фото Сергея Светлицкого/ УНИАН

 

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