Рудьковский увидел небо в клеточку (фоторепортаж)
16:18, 11 февраля 2008Политика
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От тюрьмы и от сумы не зарекайся...
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня принял решение о содержании под стражей бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.
Экс-министра доставилив судебный зал, он находился за решеткой, сидя в инвалидной коляске.
В зале суда присутствовали народные депутаты Украины Нестор ШУФРИЧ, Владимир СИВКОВИЧ, Ян ТАБАЧНИК.
Партия регионов считает задержаниебывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО политическим заказом.
По решению суда экс-министр транспорта Николай РУДЬКОВСЬКИЙ будет содержаться в Киевском СИЗО №13.
Фото Сергея Светлицкого/ УНИАН
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