Рудьковский увидел небо в клеточку (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня принял решение о содержании под стражей бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.

Экс-министра доставилив судебный зал, он находился за решеткой, сидя в инвалидной коляске.

В зале суда присутствовали народные депутаты Украины Нестор ШУФРИЧ, Владимир СИВКОВИЧ, Ян ТАБАЧНИК.

Партия регионов считает задержаниебывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО политическим заказом.

По решению суда экс-министр транспорта Николай РУДЬКОВСЬКИЙ будет содержаться в Киевском СИЗО №13.

Фото Сергея Светлицкого/ УНИАН