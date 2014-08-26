Порошенко: Украина в сентябре ратифицирует Соглашение об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась накануне сегодняшней встречи в формате Украина - Европейский Союз - “Евразийская тройка” (Россия, Беларусь, Казахстан).

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, глава государства во время встречи заявил, что Украина в сентябре ратифицирует Соглашение об ассоциации с ЕС, и сразу направит в Брюссель соответствующие ратификационные грамоты.

Порошенко также выразил убеждение, что назначение досрочных парламентских выборов на октябрь этого года не станет препятствием для ратификации Соглашения об ассоциации.

Он также отметил, что интеграция Украины в ЕС - “это наш цивилизационный выбор, который никоим образом не направлен против других наших соседей, напротив, положительно повлияет на взаимоотношения со всеми соседями, в первую очередь в экономической сфере”.

По словам Цеголко, большая часть беседы с Эштон была посвящена сегодняшней встрече в формате Украина - ЕС - “Евразийская тройка”.

Президент отметил, что установление мира и имплементация его мирного плана являются его ключевой целью сегодня.

В составе украинской делегации вместе с Порошенко в Минск прибыли: уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, министр иностранных дел Павел Климкин, представитель Украины при ЕС Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

Как сообщалось, сегодня в Минске запланированы переговоры президента Украины с президентами России Владимиром Путиным, Беларуси Александром Лукашенко и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В переговорах также примут участие верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, еврокомиссары Гюнтер Эттингер и Карл де Гухт.