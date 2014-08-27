Трехсторонние газовые переговоры возобновятся 6 сентября
02:37, 27 августа 2014Политика
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Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров состоится 6 сентября.
Трехсторонние газовые переговоры возобновятся 6 сентября / Фото УНИАН
Об этом по результатам встреч в Минске заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
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В частности, переговоры по энергетическим вопросам пройдут на министерском уровне с участием министров топлива и энергетики Украины, России и Евросоюза.
Кроме того, 30 августа в Брюсселе Украина проинформирует руководителей ЕС о дальнейших действиях относительно имплементации соглашения.
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