Трехсторонние газовые переговоры возобновятся 6 сентября

Об этом по результатам встреч в Минске заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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В частности, переговоры по энергетическим вопросам пройдут на министерском уровне с участием министров топлива и энергетики Украины, России и Евросоюза.

Кроме того, 30 августа в Брюсселе Украина проинформирует руководителей ЕС о дальнейших действиях относительно имплементации соглашения.