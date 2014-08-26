Геращенко: На Донетчине силовки захватили 2 грузовика, пушку "Рапира" и оружие боевиков

Об этом в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Позавчера, воскресным утром, бойцы «Шахтерска» вместе с взводом бойцов спецбатальона милиции «Днепр-1» и при поддержке нескольких единиц бронетехники 51-й механизированной бригады, под общим руководством Руслана Онищенко, провели разведывательно-диверсионную операцию в районе блокпоста на трассе Донецк-Мариуполь в районе села Еленовка, что примерно в 20 км от Донецка", - сообщил Геращенко.Читайте такжеЗа голову замкомандира батальона "Шахтерск" боевикам обещают $100 тысяч - Геращенко

Бойцы батальонов должны были воспрепятствовать прорыву группы боевиков численностью около 50 человек на нескольких КРАЗах, УРАЛах, КАМАЗах через блок пост Еленовка.

"В результате хорошо слаженных и решительных действий спец батальонов милиции и армейцев террористам был нанесен сокрушительный удар. Путем комбинированного артиллерийского удара прямой наводкой был уничтожен автомобиль «УРАЛ», захвачены как трофеи автомобили КАМАЗ и КРАЗ – последний с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом «УТЕС»", - подчеркнул Геращенко.

Кроме этого, была захвачена полностью исправная пушка «Рапира» и много стрелкового оружия, а именно автоматов Калашникова и ручных пулеметов с патронами к ним.Читайте такжеТеррористы из "Града" обстреляли поселок Еленовка на Донетчине - СНБО

"Все трофеи будут использованные дальше для войны с террористами их же оружием...Выводы - мы учимся воевать и у нас есть успехи. Наш враг как и мы сделан из плоти и кости и он также уязвим как и мы. Но мы с каждым днем должны воевать с каждым днем все умнее и хитрее, опережая противника маневром и открывая огонь первыми", - написал Геращенко в соцсети.

Он также добавил, что документов у террористов при себе не оказалось, но эта группа террористов не являлась кадровыми российскими военными.

"Это были или ДНРовцы или российские наемники – идеалисты", написал советник главы МВД.