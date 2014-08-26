Около полусотни бойцов новосозданного батальона «Сич» отправились в зону АТО
Сегодня в Киеве состоялись торжественные проводы батальона специального назначения “Сич” в зону антитеррористической операции на восток Украины.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, отметив, что на восточный фронт отправилось около полусотни бойцов батальона «Сич».
«Новосозданный добровольческий батальон спецназначения «Сич» был сформирован на базе Главного управления МВД Украины в Киеве из патриотов, среди которых есть люди с боевым опытом, специально для участия в АТО на Донбассе», - говорится в сообщении.
Перед отправкой на восток бойцы в течение двух месяцев проходили подготовку в специализированном лагере. Все они надлежащим образом обмундированы и вооружены, заверили в милиции.Читайте такжеБатальон территориальной обороны Львовской области отправляют в зону АТО
Во время проводов в зону АТО состоялся молебен, в ходе которого священники благословили бойцов, освятили флаг добровольческого батальона и хоругвь с изображением Божьей Матери, которые спецназначенцы повезут с собой на Донбасс, отмечается в сообщении.
Руководители Главного управления МВД Украины в Киеве обратилось к бойцам с напутственными словами и пожелали спецназначенцам вернуться из зоны антитеррористической операции живыми и невредимыми.