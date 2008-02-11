Тимошенко будет уговаривать Ющенко разогнать РосУкрЭнерго
13:01, 11 февраля 2008Политика
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Премьер надеется на понимание Президента
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, в частности, планирует обсудить вопрос о возможности отмены постановлений правительства о создании «РосУкрЭнерго».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, подчеркнув, что надеется на поддержку Президента в данном вопросе.
Как сообщалось, сегодня в 13.00 Президент В.ЮЩЕНКО проведет традиционную еженедельную встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.
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