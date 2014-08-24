Human Rights Watch: "Марш" украинских военнопленных в Донецке - нарушение Женевской конвенции

«Марш» украинских военнопленных, который террористы провели в Донецке, является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом написала заместитель директора Международной правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер на своей странице в Twitter, сообщает Радио Свобода.

«Марш украинских солдат в Донецке - это нарушение запрета на унизительное и оскорбительное обращение. "Марш" украинских солдат нарушает Женевскую конвенцию, которая запрещает унизительное и оскорбительное обращение, а также оскорбление достоинства», - отметила Денбер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, в Донецке, по центральной улице Артема, вдоль площади имени Ленина боевики прогнали колонну украинских военнопленных.

Почти 100 военнопленных с заведенными за спину руками прошли колоннами в сопровождении террористов-конвоиров с автоматами.

Также на площадь им. Ленина боевики свезли несколько сгоревших и поврежденных единиц военной техники - танков, БТРов, пушек, а также систему «Град». По утверждениям боевиков, эта военная техника - это техника украинской армии, которая является трофеем террористов.