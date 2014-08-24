Премьер-министр поздравил украинцев с Днем Независимости

"В День главного праздника нашей страны поздравляю и низко поклоняюсь всем, кто вкладывает в Украину свой труд и интеллект, кто охраняет и защищает ее от врага, кто приумножает ее богатства и славу", - надписал Яценюк на своей странице в соцсети.

Читайте такжеСегодня Украина празднует 23-ю годовщину Независимости

"Мы обращаемся к памяти поколений украинцев, которые прошли по этой земле перед нами, боролись, творили и приближали нашу Независимость. Мы сравниваем себя с ними и стремимся быть достойными их. Мы становимся умнее, сильнее, смелее. Никогда еще за годы нашей государственности мы не подвергались таким испытаниям. И никогда еще мы не были такими сплоченными и уверенными в своих силах. Никогда еще нас не пытались дискредитировать. И никогда еще мы не испытывали такую симпатию народов мира", - написал Арсений Яценюк.

Он отметил, что украинскому народу удалось победить диктатуру, которая казалась непреодолимой. "Он несомненно одолеет не только агрессора и его пособников, но и коррупцию, некомпетентность, разгильдяйство. У нас все получится. Мы идем трудным путем, но в правильном направлении. И обязательно утвердимся в той части мира, где человек наделен правом только потому, что является человеком, где достоинство и свобода личности - реальная ценность, наиболее уважаема обществом. Вечная память нашим воинам, павшим за свободу нашей страны", - подчеркнул премьер-министр.

Post by Арсеній Яценюк.