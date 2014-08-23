Меркель прибыла в Киев на встречу с Порошенко – СМИ

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Немецкий канцлер прилетела в Киев", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Меркель планирует встретиться с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

Читайте такжеОбама и Меркель встревожены действиями России в Украине На встрече будет обсуждаться ситуация, которая сложилась в Украине, а также отношения с Россией. Кроме того, речь пойдет о конкретных действиях относительно поддержки Украины со стороны Германии.

Также ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с Порошенко одобрила реакцию украинской стороны на "гуманитарное" вторжение России в Украину.