Меркель прибыла в Киев на встречу с Порошенко – СМИ
12:34, 23 августа 2014Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу прибыла с официальным визитом в Украину.
REUTERS
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Немецкий канцлер прилетела в Киев", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Меркель планирует встретиться с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.
Читайте такжеОбама и Меркель встревожены действиями России в Украине На встрече будет обсуждаться ситуация, которая сложилась в Украине, а также отношения с Россией. Кроме того, речь пойдет о конкретных действиях относительно поддержки Украины со стороны Германии.
Также ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с Порошенко одобрила реакцию украинской стороны на "гуманитарное" вторжение России в Украину.
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