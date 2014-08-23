В результате артобстрелов в Донецке погибли три мирных жителя

За минувшие сутки 22 августа по информации МЧС Украины в Донецкой области в результате артобстрелов в Петровском районе повреждены дома частного сектора № 1 по улице Соколовского, № 2 по улице Федеративная, улица Рационализаторов 24, улица Банковская 30 и некоторые дома по улице Андрусова, сообщается на сайте Донецкого горсовета.

Читайте такжеТеррористы разбомбили Донецкий областной краеведческий музей

В Киевском районе снарядом уничтожен магазин, расположенный на пересечении улиц Молодых шахтеров и Павла Поповича. Осколками от снарядов повреждены близлежащие дома: перекрытие на втором этаже в доме 29, на третьем этаже в доме 33, а также остекление в домах 33 а и 33 б по улице Павла Поповича.

В результате утреннего артиллерийского обстрела в Киевском районе погибло 2 мирных жителя, которые в этот момент находились на остановке общественного транспорта. В Кировском районе осколочные ранения получил 1 мирный житель, но, к сожаления, после доставки каретой скорой помощи в больницу, скончался.

По состоянию на 10.00 обстановка сохраняется напряженной. Из-за повреждений на контактных сетях не ходят трамваи по маршрутам № 1 и № 6. Автобусы № 73 осуществляют движение до Шахтерской площади, транспорт по маршруту № 41 - до горбольницы № 25, маршрут № 42 - до горбольницы № 14.