Le Figaro: Киев в стратегическом тупике

Об этом пишет Эммануэль Гриншпан в своей статье, которая называется «Киев в стратегическом тупике», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Украинская армия наступает на Луганск и Донецк уже несколько дней и сталкивается с сильным сопротивлением. Но за успехами военных, которые так сильно восхваляют украинские СМИ, скрыт главный провал. Киеву не удалось ни отрезать пути, по которым сепаратисты получают помощь из России, ни изолировать повстанцев из Донецка от повстанцев из Луганска. Украинские военные эксперты оправдывают это тем, что Москва стала намного больше помогать пророссийским мятежникам в течение последних двух недель. В то время как внимание СМИ было сосредоточено на 280 грузовиках российского гуманитарного конвоя, который должен доставить помощь жителям Донбасса, десятки российских бронетранспортеров усилили арсенал сепаратистов. Москва также полностью заменила военное руководство сепаратистов, назначив вместо граждан России выходцев из Донбасса, чтобы сделать свою роль менее заметной.

Вторая причина – непрекращающиеся бомбардировки российской артиллерии. После нескольких недель таких обстрелов, понеся значительные потери, украинские войска были вынуждены отступить от границы, оставив сепаратистам «буферную зону» шириной от 20 до 40 км – приблизительно такое расстояние может достигать российская артиллерия. Эта зона позволяет безнаказанно поставлять сепаратистам все необходимое. Представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ​​которые планируют использовать беспилотные летательные аппараты для проведения мониторинга в этой зоне в ближайшие недели, один из лидеров сепаратистов уже предупредил о том, что эти устройства могут быть расстреляны, так как мятежники опасаются, что они будут передавать информацию украинской армии. Москва, которая отказывается позволить этим беспилотникам летать над своей территорией, отрицает поставки оружия мятежникам и бомбардировки со стороны России.

У Москвы все меньше вариантов

«Количество и виды оружия, которое находится в руках у сепаратистов, не оставляют сомнений в том, что оно предоставляется правительством России», – сказал военный эксперт Дмитрий Горенбург. «В том числе у них есть такие виды оружия, которых нет у украинской армии. Поэтому когда повстанцы говорят, что они взяли оружие на украинских базах, это звучит неправдоподобно». В арсенале сепаратистов десятки танков, сотни бронетранспортеров, ракетные батареи и тяжелая артиллерия. Российский военный эксперт Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий CAST, признает, что «Москва помогает повстанцам», но ему трудно определить масштабы этой помощи. По его мнению, исход боевых действий «зависит, прежде всего, от решительности мятежников. Моральный дух намного важнее, чем оружие». Он также признает, что украинская армия «сейчас намного лучше сражается, чем в начале, потому что растет мотивация».

Еще одна причина – политическое давление, так как приближается украинский национальный праздник. Президенту Украины Петру Порошенко хотелось бы объявить о победе в воскресенье и оказаться в выгодном положении для возобновления дипломатического процесса. Он может объявить и о роспуске парламента в воскресенье. Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев в субботу, накануне праздника. Порошенко затем встретится с Владимиром Путиным в Минске во вторник по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который с радостью взял на себя роль посредника. Москва также зашла в тупик, поскольку, как объяснил эксперт Сэмюэл Чарап, «если она немедленно прекратит помогать мятежникам, это позволит Киеву подавить восстание (...), подобный сценарий будет считаться полным стратегическим провалом и публичным унижением. Если повстанцы проиграют, Кремль будет считать, что он уступил Украину Западу, а этого он не может допустить ни при каких обстоятельствах». Возможности разрешения конфликта дипломатическим путем в кратчайшие сроки очень ограничены.