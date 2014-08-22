Bloomberg.com: Опасаясь украинской революции, власти РФ начали преследовать оппозицию

Об этом пишет Анатолий Медецкий в своей статье, которая называется «Самый богатый враг Путина, которого он посадил в тюрьму, говорит, что опасаясь украинской революции, российские власти начали преследовать оппозицию», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Глеб Фетисов, который в прошлом году продал около 1,4 млрд. долл. активов, чтобы полностью уйти в политику, и вместе со своей партией вошел в оппозиционную группу, был арестован в аэропорту Домодедово 28 февраля по обвинению в обмане вкладчиков и миноритарных акционеров банка, которым он теперь больше не руководит. Несколькими днями ранее поддерживаемый Кремлем бывший президент соседней Украины Виктор Янукович лишился своей должности после нескольких месяцев протестов на Майдане в Киеве, которые завершились столкновениями с милицией, в результате чего погибли более 120 человек.

«Кремль не хочет видеть разницу между радикальной оппозицией на Майдане и финансово устойчивой оппозицией в Москве», – Фетисов письменно ответил на наши вопросы, переданные через адвоката. «Он предпочел принять меры предосторожности, чтобы не обжечься».

Путин ответил на свержение Януковича и желание нового правительства сблизиться с Европейским союзом аннексией Крыма, что вызвало сепаратистское восстание в восточных регионах Украины. Путин расправился с инакомыслием дома, стало сложно получить доступ к независимым сайтам, был ужесточен контроль за интернет-СМИ, в то время как суды приговаривали протестующих против Путинского режима к тюремному заключению и посадили лидера оппозиции Алексея Навального под длительный домашний арест по обвинению в мошенничестве – которое он назвал необоснованным – связанном с более ранними деловыми отношениями.

Экономические обвинения

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил, что обвинения против Фетисова не имеют политических мотивов.

«То, что он говорит, абсолютный нонсенс», – сказал Песков по телефону из Москвы. «Мы говорим об экономических обвинениях против него, он подозревается в некоторых махинациях».

Московский суд вчера продлил срок пребывания под стражей Фетисова до 22 ноября, поскольку прокуратура готовит это дело, его пресс-секретарь Игорь Пылаев сказал по телефону.

Следственный комитет России, Кремлевская «фабрика по изготовлению» уголовных дел, обвиняет 48-летнего Фетисова, в том, что он нанес убытки в размере 555 млн. рублей (15 млн. долл.) клиентам и акционерам своего банка « Мой Банк», в частности похитив акции компании Altimo Holding, о чем свидетельствует копия обвинительного приговора, которую по электронной почте прислал Пылаев. Покупка Фетисовым 0,2 % Altimo у банка была законной, Пылаев сказал по телефону из Москвы.

Будущий миллиардер

Фетисов присоединился к Альфа-Групп Михаила Фридмана в 1995 г. и помог будущему миллиардеру создать Altimo, подразделение, которое сейчас контролирует около 48 % акций ОАО «ВымпелКом», седьмого в мире по числу абонентов сотового оператора, и 13 % Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Tcell ), крупнейшего оператора мобильной связи в Турции. Эти две компании имеют общую рыночную стоимость около 28 млрд. долл.

Следственный комитет не назвал ни Altimo, ни его нынешних владельцев подозреваемыми, равно как и не обвинял их публично в каких-либо нарушениях.

Фетисов, который был сенатором в верхней палате российского парламента с 2001 по 2009 гг., отрицает обвинения в мошенничестве. Он сказал, что продал «Мой банк» в прошлом году группе инвесторов, в которую входили бывшие высокопоставленные правительственные чиновники, не называя сумму.

Центральный банк отозвал лицензию «Моего банка» 31 января, заявив, что банк потерял ликвидность, что помешало ему «своевременное выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками».

«Все потеряли»

Несколько знаменитых сторонников Путина, в том числе и оскароносный режиссер Никита Михалков, потеряли миллионы долларов в результате ликвидации «Моего Банка», об этом сообщила газета Ведомости 24 января, ссылаясь на неопределенный источник. Российская программа страхования вкладов может покрыть максимум 19 тыс. долл. с каждого счета. Связаться с Михалковым не удалось, он был на съемках, сказала пресс-секретарь Евгения Дорофеева ранее в этом месяце. На этой неделе она вообще не отвечала на звонки.

Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил, что «огромное количество» его друзей «потеряли все вклады» в бывшем банке Фетисова.

Фетисов, который сделал неудачную попытку купить французскую газету Le Monde в 2010 г., указывает на временную последовательность событий, которая, по его мнению, доказывает, что его дело является политически мотивированным.

В январе, перед тем как «Мой банк» лишился лицензии, а Янукович сбежал из Украины в Россию, Фетисов договорился об объединении его Альянса Зеленых с социал-демократами России, оппозиционной группой, лидер которой, Геннадий Гудков, помог организовать ряд уличных протестов против Путина в конце 2011 г. после спорных парламентских выборов.

Бывший КГБист

Гудков, который как и Путин бывший офицер КГБ, был исключен из нижней палаты парламента, Государственной Думы, 14 сентября после того как коллеги депутаты обвинили его в том, что он управлял коммерческим предприятием, будучи депутатом. Гудков написал в своем блоге, что это была «провокация» против него за участие в протестном движении. В июне 2012 г. он писал, что продал бизнес своей семьи, частное охранное предприятие.

Фетисов утверждает, что он стал жертвой все более авторитарных мер правительства Путина, которые оно предпринимает, чтобы события, которые произошли в Украине, где Янукович был свергнут и заменен финансовым покровителем оппозиции, миллиардером Петром Порошенко, не повторились в России.

«Для российских властей, как я теперь понимаю, нет никакой разницы между Порошенко и мной», – говорит Фетисов. «У нас обоих есть состояние, оба мы политически активны и оба оказывали финансовую поддержку оппозиции и тем, кого не удовлетворяло правительство».

«Шоколадный король»

Порошенко, которому тоже 48 лет, ушел с поста министра экономики в правительстве Януковича в декабре 2012 г. и присоединился к протестному движению на майдане год спустя, поддерживая демонстрантов. Порошенко, известный как «шоколадный король» благодаря своей кондитерской компании Roshen, победил на президентских выборах в мае, получив 54,7 % голосов.

События в Украине «ужесточили» политику «подавления любых проявлений нелояльности», которую Путин начал проводить, когда пришел к власти в 2000 г., считает Мария Липман, независимый московский аналитик. Фетисов столкнулся с неприятностями, вероятно потому, что он объединился с такими стойкими критиками Кремля, как Гудков, она сказала по телефону.

«Это политика упреждения и запугивания, чтобы никто даже не думал становиться независимым политиком», – сказала Липман.

Гудков сказал, что Фетисов, возможно, разозлил Кремль, игнорируя негласное соглашение о том, что богатые не должны поддерживать оппозицию. Фетисов ранее не вел себя как яростный противник правительства, сказал Гудков.

«Они пытаются выбить финансовые ресурсы из-под ног оппозиции», – сказал Гудков по телефону.

Будучи за решеткой, Фетисов говорит, что беспокойство чиновников, которое они могут испытывать по поводу его политических целей или по поводу влияния, которое может принести ему его состояние, абсолютно безосновательны, потому что он не хочет отставки Путина. Все, чего он хочет, по его словам, это проведение справедливых и свободных выборов, а также он хочет возглавлять первую «фракцию зеленых» в Думе.

Любое из его действий, которые он совершил на пути к достижению этих целей, могло закончиться его арестом.

«Никто не хочет принимать участие, в том числе финансово, в деятельности проекта, который попал в немилость», – говорит Фетисов. «Я не могу этого сделать, находясь в камере».