Яценюк уверяет, что соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано в сентябре
17:25, 22 августа 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано украинским парламентом в сентябре.
По словам Яценюка, к ратификации "все готово" / УНИАН
Об этом премьер-министр сказал в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент УНИАН.
«Все готово для ратификации. Этот состав парламента в сентябре месяце ратифицирует Соглашение с Европейским Союзом», - сказал Яценюк.
При этом он отметил, что «вообще исключает» возможность нератификации документа.
Читайте такжеПравительство завершило подготовку к выполнению Соглашения с ЕС - Семерак«Я исключаю возможность нератификации Соглашения. Соглашение будет ратифицировано этим составом парламента в сентябре «, - сказал Яценюк.
Он также добавил, что правительство сделало все для того, чтобы не просто ратифицировать Соглашение, но и выполнять его.
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