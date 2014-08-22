Яценюк уверяет, что соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано в сентябре

Об этом премьер-министр сказал в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент УНИАН.

«Все готово для ратификации. Этот состав парламента в сентябре месяце ратифицирует Соглашение с Европейским Союзом», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что «вообще исключает» возможность нератификации документа.

Читайте такжеПравительство завершило подготовку к выполнению Соглашения с ЕС - Семерак«Я исключаю возможность нератификации Соглашения. Соглашение будет ратифицировано этим составом парламента в сентябре «, - сказал Яценюк.

Он также добавил, что правительство сделало все для того, чтобы не просто ратифицировать Соглашение, но и выполнять его.