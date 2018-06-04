Ландик: Важные объекты Луганска террористы расстреливают по наводке мэра Кравченко, а деньги из РФ боевикам раздают сотрудники банка Ефремова

В эфире Еспресо.TV вы заявили, что экс-глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов работал раньше на регионала Александра Ефремова, в частности, был «смотрящим» за копанками. Но при этом не указали на источник информации. Откуда вы это знаете?

Об этом мне сообщили люди, которым я вправе доверять. Самого Болотова я никогда в глаза не видел. Но, рассказавшим мне об этом – доверяю полностью.

Как известно, сейчас руководство ДНР и ЛНР полностью сменилось. Стрелков и Болотов ушли в отставку через неделю после того, как оставил свой пост «донецкий премьер» Александр Бородай. Причина их ухода была озвучена следующим образом – в связи с переходом на другую работу. Позже Болотов заявил, что его уход связан с необходимостью поправить здоровье. По вашему мнению, какова истинная причина их «увольнений»?

Они не могли самостоятельно принимать решение. Все эти люди в свое время, причем очень давно, были завербованы Москвой, занимались долгое время подрывной деятельностью. А сейчас мы уже увидели, как они в прямом смысле подрывают Донбасс. Поэтому решение в отношении этих людей принималось исключительно в Москве.

Новым лидером ЛНР стал Игорь Плотницкий, который с 21 мая т.г. был «министром обороны» ЛНР. Как пишут СМИ, он ранее работал в облинспекции по делам защиты прав потребителей. Вы с ним знакомы? Что можете о нем сказать?

Я его не знаю. Если он работал в госаппарате Луганской области, то никто, кроме Ефремова – тогдашнего главы ОГА, который также возглавлял областную организацию Партии регионов, – не мог его туда назначить. Во время отсутствия в области Ефремова (когда он стал народным депутатом, - УНИАН), все партийные решения принимались Владимиром Пристюком – сначала он был замом главы ОГА, а потом стал главой облгосадминистрации. Никто, кроме этих двух людей, Плотницкого ни на какую должность не поставил бы. Ясно, что он – их человек.

От Ефремова многое зависело и зависит. Будучи губернатором Луганской области, а, затем, народным депутатом, он медленно, но уверенно уничтожал регион. То есть, действия Ефремова на Луганщине являются ничем иным, как подрывом экономической мощи страны. Причем все делалось умышленно, планово, по заданию России. И сейчас с его стороны такая работа ведется.

Вы фактически обвиняете Ефремова в измене Родине. Между тем, Генпрокуратура открыла уголовное дело против него совсем по другому поводу – за злоупотребление властью и противоправное давление на должностных лиц с целью получения материальной выгоды…

Если мне кто-нибудь скажет, что это происходит по незнаниию, то это – не так. Считаю, что все они там повязаны, у них все переплелось – кумовья, дети, деньги и так далее. Иначе как можно организаторов «референдума» (о создании ЛНР и выходе из состава Украины, – УНИАН) – а команды на это давал не только Ефремов, но и Кравченко – мэр Луганска, и Голенко – глава облсовета, – не судить за такое.

Вы лично получали от них команды?

Мне лично звонил Голенко и заявлял, что нужно передать телеканалы «работникам ЛНР» (Ландик является владельцем луганского телеканала «ИРТА», - УНИАН). Он меня заставлял это сделать. Я не соглашался. Потом стали нападать на мое имущество, бизнес. Кто на это давал команды? Конечно, Ефремов. Он мне как-то позвонил, и сказал, что не имеет к этому отношение. Я ему говорю, как же не ты – ты же ездишь свободно в Луганск, значит, решаешь тут все. Нет, говорит, я ничего тут не решаю, я просто занял позицию пророссийскую, одобряю их действия. А ты – осуждаешь. Вот поэтому и получается у тебя так. То есть, он напрямую сказал, что одобряет действия России, то есть, поддерживает. Так о чем еще можно говорить?

Есть еще один человек, о котором все забыли – Эдуард Лозовский (1996 - 2010 гг. – руководил КБ «Укркоммунбанк», депутат Луганского областного совета, с апреля 2010 года – первый зампред Луганской облгосадминистрации, – УНИАН). Гражданин Израиля, семью давно вывез в Англию. Он руководил ефремовским карманным «Укркомбанком», через который шло обслуживание местной власти. И он же был причастен к разного рода финансовым махинациям. А на днях вижу, как он бегает по кабинетам Верховной Рады. А ведь именно его банк конвертировал деньги, получаемые из России на финансирование ЛНР! Именно инкассаторскими машинами его банка вывозились деньги в СБУ, когда здание было занято террористами для их обеспечения – на руки от 300 гривен до 500 долларов в день, в зависимости от звания и должности. Мы все это видели, снимали на камеру! А потом наших журналистов, которые вели съемку, закрывали в подвалах, пугали убийством их детей…

Если есть доказательные материалы, видео, свидетели преступной деятельности названных вами людей, то почему вы не обратитесь в Генпрокуратуру?

Я обращался в Генпрокуратуру, носил туда письма. Но мне даже ответы не пришли! Еще при генпрокуроре Махницком я добился через Администрацию президента приема первым его замом. Я ему и письмо оставил. Но он не ответил. Думаю, это письмо никто даже не зарегистрировал, в тот же день выбросили в урну.

Почему?

А вы у них спросите. Все повязаны, причем так повязаны… И это – самая главная причина возмущения людей на Луганщине. Я там был недавно, я людей слушал. Они говорят: когда они (виновники всего происходящего в регионе, – УНИАН) не наказаны, то мы не верим киевской власти. Почему организаторы действий против Украины, о которых заявляется во всеуслышание, не несут наказания, гуляют на свободе?

Глава облсовета лично на всех сессиях призывал Путина ввести войска, стоял с колорадскими ленточками на митингах. Это все есть в Youtube. На видео рядом с ним стоит мэр Луганска Кравченко, практически все депутаты обл- и горсовета. А, к примеру, депутат облсовета, какой-то дальний родственник Ефремова, Родион Мирошник – руководитель Луганского областного телевидения, которое было кричаще сепаратистским. Он лично вел передачи, лично в эфире призывал к выходу из состава Украины, лично проводил митинги, после которых захватывали админздания.

Я ходил в СБУ, но толку никакого. Их задержали, а потом отпустили. Мирошника восстановили судом на должности директора телеканала, который потом он же сам втихую закрыл и затаился.

Отпустили Кравченко. Нам сказали – он ни в чем не виноват, его просто использовали. А ведь ЛНР базируется в горисполкоме! Он сидит в своем кабинете, они – в соседнем. Они ему говорят – «какие коммунальные объекты нужно защитить, чтобы город мог сохранить жизнедеятельность?» – он называет эти объекты – и боевики потом их бомбят и советуют мэру кричать во всеуслышание, что в городе гуманитарная катастрофа! Ее ее еще близко не было, а Кравченко уже об этом кричал. Путин «услышал» и направил гуманитарную помощь, но – в виде танков и БТР, новых боевиков. Вот так все происходило. Так что, Краченко использовали? Он что – дурак? Нет. Он грамотный человек, дважды выигрывал кресло мэра.

Не наказаны коммунисты. На моих глазах Спиридон Килинкаров (народный депутат от КПУ, глава комитета ВР по вопросам строительства и ЖКХ, – УНИАН) раздавал деньги, раскладывая их горками на столе – представителям ячеек КПУ, которые потом организовывали антиукраинские митинги.

То есть, коммунисты имеют прямое отношение к происходящему на Донбассе?

Прямое. Я готов быть свидетелем в суде в отношении Компартии, я назову все фамилии, расскажу, как передавались деньги. Только позовите.

Помнится, Пристюк (экс-глава Луганской ОГА - УНИАН) мне лично хвастался, что вложил 4 миллиона долларов в строительство церкви. Откуда у губернатора 4 млн долларов? Говорю ему: лишь бы россияне не вошли и не забрали. А он отвечает – так они войдут, но мы им не нужны, они будут на Киев идти, ты будешь в команде. Как можно быть в команде, которая продает честь, совесть, страну?.. Вы знаете, что будет вторжение, вы его ждете, уже все поделив…

Такими сведениями должны заниматься ГПУ, СБУ…

Генпрокуратура возбуждает уголовные дела против тех, кто уже где-то спрятался, кого, может, уже и нет в живых, кто получил гражданство в России, Казахстане, - для того, чтобы показать бурную деятельность. А арестовывать тех, о ком мы с вами говорим, кто здесь ходит по улицам и даже влияет на принятие государственных решений – они не собираются. Это больше всего возмущает людей в Луганской области, бойцов Антитеррористической операции. Они об этом говорили, когда я с ними встречался. Возмущает, как не странно, даже луганскую милицию.

Вы рассказали о таких фактах, которые должны быть расследованы. Может, вам как-то иначе заявить о них, раз не реагирует Генпрокуратура?

Вот я для этого и пошел на Еспресо.TV.

Вы только вернулись из Луганска, как сейчас живет город?

Очень плохо. Террористы доводят его до полного коллапса. И делается это продуманно. У них ГРУ работает умно, это у нас – дурак на дураке. Население города в хорошем настроении, когда у Украины – хорошие дела на фронте. Упадочное настроение – если сбит наш самолет, или есть потери, террористы вернулись на свои позиции... Или если по сто раз рассказывают, что освободили Красный яр, Большую Вергунку, а, когда звонишь, то узнаешь, что это не правда.

Получается, что пресс-центр АТО врет?

Не врет, а прогнозирует, причем, не на неделю, а – на месяц вперед. Выдает желаемое за действительное. Сколько раз уже заявляли, что Станица Луганская вот-вот будет освобождена. Ничего она не освобождена. Да, на подступах к Станице идут бои, разбили эту бедную станицу – и все.

Сейчас много появилось сообщений в СМИ о том, что украинские военные негодуют от действий командующих и власти, якобы угрожают развернуть танки на Киев. Вы, находясь в Луганске, с такими заявлениями не сталкивались?

Нет, этого наши военные не говорили. Но возмущения есть.

Кстати, российских военных много в Луганской области?

Есть, конечно. Ефремов и его компания всегда называют боевиков «ополченцами». Но, какие же это ополченцы? Наши на днях захватили БТР Псковской дивизии, с документами, то есть, воюет регулярная армия Российской Федерации. А нам регионалы говорят, что нужно договариваться. С кем и как?

А вы лично помощь армии оказывали?

Я помогаю всем, о чем меня просят. Но никогда об этом не говорю, в отличие, от, например, того, как ведет себя Королевская. Которая везде рассказывает о том, как она собиралась вывозить гуманитарную помощь, которую – как сама же говорит – дали ей люди. Люди дали – так и вези! Нет, она машину обклеила плакатами «Дорога жизни» Натальи Королевской. Причем тут ты, если это тебе люди дали?! Это – пиар, высочайший цинизм на крови и слезах. За это нужно судить. Если народу рассказывают, что самые большие хищения были в Минсоцполитике при Королевской (24 декабря 2012 года указом президента Януковича Королевская была назначена министром социальной политики Украины. 27 февраля 2014 г. ВР уволила Королевскую, – УНИАН) – так, вот она, забирайте! Причем, Королевская – не народный депутат даже, нет статуса неприкосновенности…

Как думаете, война на востоке скоро закончится?

Нет. Если даже и освободим Восток, то границу Путин будет держать, ему этот котел военный нужен будет долго. Он будет все спихивать на «ополченцев», а сам будет «Градами» нас поливать. Если даже – но, я не хочу в это верить – мы признаем честной аннексию Крыма, согласимся на федерализацию, уберем с Донбасса украинский язык – с чем я категорически не согласен, – Путин не утихомирится. Может, на недельку, две. И дальше пойдет.

Так что же делать?

Все берем оружие и идем защищать свою страну до последней капли крови. Вот и все.