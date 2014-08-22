Яценюк призвал сформировать новую парламентскую коалицию еще до выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Яценюк подчеркнул, что парламентские выборы должны дать проукраинское, проевропейское мощное большинство. "Как премьер-министр, уже сейчас обращаюсь ко всем участникам политического процесса: перед парламентскими выборами подписать соглашение о формировании новой парламентской коалиции", - заявил он.

Яценюк отметил, что такая коалиция должна объединиться вокруг одной цели - суверенного независимого европейского государства.

"Для того, чтобы было большинство в парламенте, примем правильное решение. Все должны идти единым объединенным фронтом", - сказал премьер.

Читайте такжеОснования для роспуска ВР появятся 24 августа - ПорошенкоКроме того, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о едином списке, в котором был бы сам Яценюк, председатель ВР Александр Турчинов и представители президентской команды, премьер отметил, что "как только будет объявлен указ президента о досрочном прекращении полномочий парламента, конечно, будут проводиться переговоры".

"Пойдем ли одной партией, двумя, тремя или пойдем блоками. Каким образом поддерживать мажоритарных кандидатов - это все техника для достижения цели. Цель - это 300 голосов в новом парламенте. Проевропейских и проукраинских", - сказал Яценюк.